Владение ПК - профессиональное. Могу быстро разобраться в любой программе.

Есть хорошие навыки набора текста (средняя скорость - 150 знаков. в мин)

Уверенная работа с MS Office , настройка Windows XP, Интернет, Outlook Express .

Профессиональные навыки: Владею навыками Adobe Dreamweaver (2 года),WordPress (1 год), NVU, интернет.

Знаю английский язык со словарем.CMS JOOMLA (6 месяцев)

Имею дома компьютер и всё необходимое для работы офисное оборудование; есть свободный доступ в Интернет.

Творческий человек с иным взглядом на мир. Общительный, добродушный. Очень ответственно подхожу к работе. Легко вливаюсь в любой коллектив. Увлекаюсь активными видами спорта. Быстро обучаюсь.

Дополнительная информация

Желаемая зарплата: обговаривается лично, пожелания высокие, но больше важен интерес к работе и опыт

Желаемый график работы: полный рабочий день или свободный график или удаленная работа

Ищу работу с хорошими перспективами для роста.