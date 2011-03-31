olexiy-ua

Алексей olexiy-ua

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Директор учебного центра

  • Продающий текст на интернет страничку + юзабилити

    Нужен качественный продающий текст на страничку курсов английского языка предварительно в объеме 2000 знаков. ГЛАВНОЕ – ориентация на человека – чтоб ему захотелось пойти на эти курсы. Необходимо стандартное и скучное описание сделать "вкусным" – ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение отзывов на обучение на курсах инязыков

    $100

    Написать по принципу Копирайтинга 100 отзывов на обучение на курсах иностранных языков (в среднем 10 отзывов на каждый язык). Разместить отзывы на публичных ресурсах с обязательным указанием ссылки на страницах и в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг и размещение отзывов

    Написать по принципу Копирайтинга/Рерайтинга 100 отзывов на обучение на курсах иностранных языков. Разместить отзывы на публичных ресурсах с обязательным указанием ссылки на страницах и в группах vkontakte и facebook, twitter, сообщества, форумы, жж ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система управления учебным центром

    $1000

    Для меня главное функциональность и удобство работы с системой, красивостей не надо, главное, что б система выполняла свои функции и была достаточно проста в эксплуатации пользователями. Ориентировочное описание ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система управления учебным центром (доделать)

    Необходимо доделать систему управления учебным центром, то что есть вот: http://ridsoft.ru/ , система с базой данных есть в архиве, который вышлю если мы с Вами согласуем финансовые вопросы. В приложении описание техзадания. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется редизайн и возможно небольшая переработка сайта сайт iqplanet.com.ua Необходим более современный и стильный дизайн, включающий в себя Дизайн Главной страницы, и поддизайны на страницы языков, лучше всего если на каждый ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн рекламного плаката и вывески

    Необходимо сделать вывеску формата А1 (будет весеть горизонтально) либо квадратом по широкой стороне А1 для курсов иностранных языков сайт курсов iqplanet.com.ua , также необходим плакат реаламный, что б его можно было размещать на стендах в ...

    Наружная реклама17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система управления учебным центром

    Для меня главное функциональность и удобство работы с системой, красивостей не надо, главное, что б система выполняла свои функции и была достаточно проста в эксплуатации пользователями. Ориентировочное описание НАЗНАЧЕНИЕ • Централизованное ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад