Нужен качественный продающий текст на страничку курсов английского языка предварительно в объеме 2000 знаков. ГЛАВНОЕ – ориентация на человека – чтоб ему захотелось пойти на эти курсы. Необходимо стандартное и скучное описание сделать "вкусным" – ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Написать по принципу Копирайтинга 100 отзывов на обучение на курсах иностранных языков (в среднем 10 отзывов на каждый язык). Разместить отзывы на публичных ресурсах с обязательным указанием ссылки на страницах и в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Написать по принципу Копирайтинга/Рерайтинга 100 отзывов на обучение на курсах иностранных языков. Разместить отзывы на публичных ресурсах с обязательным указанием ссылки на страницах и в группах vkontakte и facebook, twitter, сообщества, форумы, жж ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для меня главное функциональность и удобство работы с системой, красивостей не надо, главное, что б система выполняла свои функции и была достаточно проста в эксплуатации пользователями. Ориентировочное описание ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо доделать систему управления учебным центром, то что есть вот: http://ridsoft.ru/ , система с базой данных есть в архиве, который вышлю если мы с Вами согласуем финансовые вопросы. В приложении описание техзадания. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется редизайн и возможно небольшая переработка сайта сайт iqplanet.com.ua Необходим более современный и стильный дизайн, включающий в себя Дизайн Главной страницы, и поддизайны на страницы языков, лучше всего если на каждый ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать вывеску формата А1 (будет весеть горизонтально) либо квадратом по широкой стороне А1 для курсов иностранных языков сайт курсов iqplanet.com.ua , также необходим плакат реаламный, что б его можно было размещать на стендах в ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт14 лет назад
Для меня главное функциональность и удобство работы с системой, красивостей не надо, главное, что б система выполняла свои функции и была достаточно проста в эксплуатации пользователями. Ориентировочное описание НАЗНАЧЕНИЕ • Централизованное ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад