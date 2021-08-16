Качественная адаптивная кроссбраузерная html-верстка
Меня зовут Ольга.
5 лет профессионально занимаюсь html-версткой.
Приоритетом в работе для меня является качество, скорость и внимательное отношение к клиенту.
Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma, Zeplin, Avocode, Invision App.
Услуги:
- верстка html, css, javascript/jquery
- адаптивность, кроссбраузерность
- использование БЭМ, sass/scss, nunjucks/twig/pug, gulp, webpack
Сделаю ваш проект быстро и качественно.
Буду искренне рада сотрудничеству!
Портфолио
- #paid28 просмотров
- Olvige26 просмотров
- Zemic29 просмотров
- Будуй Своє (тест 2018)153 просмотра