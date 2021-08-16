Качественная адаптивная кроссбраузерная html-верстка

Меня зовут Ольга.

5 лет профессионально занимаюсь html-версткой.

Приоритетом в работе для меня является качество, скорость и внимательное отношение к клиенту.

Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma, Zeplin, Avocode, Invision App.

Услуги:

- верстка html, css, javascript/jquery

- адаптивность, кроссбраузерность

- использование БЭМ, sass/scss, nunjucks/twig/pug, gulp, webpack

Сделаю ваш проект быстро и качественно.

Буду искренне рада сотрудничеству!