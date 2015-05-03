Создание/доработка сайтов, адаптивная вёрстка, написание шаблонов для CMS.

Ключевые навыки:

HTML5, CSS3

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)

Адаптивная вёрстка

jQuery + разношерстные плагины

JavaScript: нативный JS + Backbone.js framework + Require.js + Underscore.js

PHP + MySQL

Разработка под WordPress

8.00-19.00 МСК

Принципы работы:

Занимаюсь в основном frontend-разработкой , но при необходимости берусь и за серверную часть.

WordPress - любые работы, неплохо знаком с этим CMS.

Сроки и качество - это святое. Страдаю перфекционизмом, поэтому часто ставлю сроки чуть больше, чем нужно для работы.

Это даёт возможность несколько раз перепроверить на идеальность решения и сдать раньше срока.

Используемые технологии - обговариваем с заказчиком заранее, если пожеланий нет - выбираю оптимальное решение на своё усмотрение.

Ожидания:

Гарантии со стороны заказчика в виде "мамой клянусь" предоплаты, либо хорошего рейтинга.

Также ожидаю, что нет необходимости расписывать "могу написать слайдер, красивую такую навигацию с прокруткой, могу использовать ajax-запросы, а ещё плагин написать могу" и т.д., т.к. вышеперечисленные технологии легко позволяют это сделать.

Стараюсь всегда быть на связи и максимально оперативно отвечать на возникающие вопросы.

Если по какой-то причине я не на связи (что бывает крайне редко), значит жена оставила меня одного с ребенком, но я всегда отвечу на телефонный звонок.

Контакты:

Прошу все вопросы писать на почту либо в ЛС (лучше на почту). В письме указать желаемые средства связи, я отправлю свои контакты ответным письмом.