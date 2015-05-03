Ключевые навыки:
- HTML5, CSS3
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)
- Адаптивная вёрстка
- jQuery + разношерстные плагины
- JavaScript: нативный JS + Backbone.js framework + Require.js + Underscore.js
- PHP + MySQL
- Разработка под WordPress
8.00-19.00 МСК
Принципы работы:
Занимаюсь в основном frontend-разработкой, но при необходимости берусь и за серверную часть.
WordPress - любые работы, неплохо знаком с этим CMS.
Сроки и качество - это святое. Страдаю перфекционизмом, поэтому часто ставлю сроки чуть больше, чем нужно для работы.
Это даёт возможность несколько раз перепроверить на идеальность решения и сдать раньше срока.
Используемые технологии - обговариваем с заказчиком заранее, если пожеланий нет - выбираю оптимальное решение на своё усмотрение.
Ожидания:
Гарантии со стороны заказчика в виде
"мамой клянусь" предоплаты, либо хорошего рейтинга.
Также ожидаю, что нет необходимости расписывать "могу написать слайдер, красивую такую навигацию с прокруткой, могу использовать ajax-запросы, а ещё плагин написать могу" и т.д., т.к. вышеперечисленные технологии легко позволяют это сделать.
Стараюсь всегда быть на связи и максимально оперативно отвечать на возникающие вопросы.
Если по какой-то причине я не на связи (что бывает крайне редко), значит жена оставила меня одного с ребенком, но я всегда отвечу на телефонный звонок.
Контакты:
Прошу все вопросы писать на почту либо в ЛС (лучше на почту). В письме указать желаемые средства связи, я отправлю свои контакты ответным письмом.