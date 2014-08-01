Профессионально занимаюсь дизайном, HTML5 + CSS3 версткой.
В данных сферах работаю более 3 лет, начал плотно заниматься данными направлениями в середине 2011 года
Первый год работал не официально на различных фриланс проектах.
В середине 2012 года работал на одном проекте помощником верстальщика.
Так же занимаюсь разработкой и корректировкой тем на более популярных CMS таких, как: WordPress, Joomla и других.
Профессиональным созданием логотипов и разработкой фирменных стилей занимаюсь в течении года. Данной деятельностью пока, что занимаюсь лишь в онлайн режиме.
Раньше более плотно занимался корреспонденцией - написания статей, рерайт, копирайт. На данном этапе занимаюсь корреспонденцией лишь для своего сайта, но если будет хорошее предложение могу работать в данном направлении.
Корреспонденция - первое, чем я начал заниматься на профессиональном уровне. В данной сфере я работал как по городу в компаниях, так и в онлайн режиме, на биржах статей и отдельных сайтах, а накопленный опыт составляет более пяти лет.
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