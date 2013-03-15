paradox_dev

Требуется дизайн и вёрстка для сайта объявлений. (без программирования) Всё просто и лаконично, но нужно, чтобы было стильно и гармонично. Уникальных страниц - примерно 5. Стиль - строгий, современный, преобладающие ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
У меня не большой опыт разработки, пишу всё с нуля, поэтому периодически сталкиваюсь с различными сложностями. Например, сложные вложенные sql-запросы, вопросы проектирования БД, распределение php по документам, обеспечение безопасности, структура html-css, кроссбраузерность, javascript. Может быть, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
в файрфоксе сайт выглядит правильно. В IE (возможно и ещё в каких-то браузерах) пропадает шапка и меню. Нужно срочно, некогда разбираться самому! Пишите сразу ваш skype / icq для связи! Возможно дальнейшее ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Сайт: http://autodokcom.tmweb.ru/ Требуется - подобрать более точно цветовую гамму, поправить и немного доделать шапку (красиво разместить текст слева от машины, подобрать шрифт), чтобы дизайн смотрелся гармонично. Оплата 200-600р., ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад