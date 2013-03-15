paradox_dev

Александр paradox_dev

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта объявлений

    Требуется дизайн и вёрстка для сайта объявлений. (без программирования) Всё просто и лаконично, но нужно, чтобы было стильно и гармонично. Уникальных страниц - примерно 5. Стиль - строгий, современный, преобладающие ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультации специалиста

    У меня не большой опыт разработки, пишу всё с нуля, поэтому периодически сталкиваюсь с различными сложностями. Например, сложные вложенные sql-запросы, вопросы проектирования БД, распределение php по документам, обеспечение безопасности, структура html-css, кроссбраузерность, javascript. Может быть, ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить баг вёрстки под IE

    $5

    в файрфоксе сайт выглядит правильно. В IE (возможно и ещё в каких-то браузерах) пропадает шапка и меню. Нужно срочно, некогда разбираться самому! Пишите сразу ваш skype / icq для связи! Возможно дальнейшее ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать дизайн

    $15

    Сайт: http://autodokcom.tmweb.ru/ Требуется - подобрать более точно цветовую гамму, поправить и немного доделать шапку (красиво разместить текст слева от машины, подобрать шрифт), чтобы дизайн смотрелся гармонично. Оплата 200-600р., ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исправить баг вёрстки под IE
Сработались быстро, оплата моментальная
Исправил баг вёрстки - сработал оперативно, без лишних вопросов.
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ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Доработать дизайн
Отличный заказчик ! Четко сформулирована задача, все время на связи, оплата сразу же после завершения задачи - приятно работать. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо! Избавил от головной боли несчастного программера =) Тех задание выполнено на 100%, даже раньше установленного срока! Всем рекомендую!
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