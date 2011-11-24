Нужно разработать приложение интернет-магазин для iPhone. Которое синхронизируется с базой интернет магазина. Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Нужно разработать приложение интернет-магазин для iPhone. Которое синхронизируется с базой интернет магазина. Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.
Требования, задание в прикреплённом файле. Срок выполнения две недели. Пишите цену в личные сообщения.
Интересует цена. Пишите в личные сообщения.
На написание дипломной работы очень мало времени (всего 2 недели), поэтому прошу в личных сообщениях оставлять свои контакты, по которым могу с Вами связаться с 9.00 до 21.00.
Необходима библиотека pdo_sqlite (и php_sqlite3) под Debian (Ubuntu) с такими условиями и расшерениями: - под последний php (на данный момент 5.3.9) - последная SQLite (на данный момент 3.7.9) - расшерение FTS4 ...