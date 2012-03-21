Разработка приложения интернет-магазин для iPhone

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Нужно разработать приложение интернет-магазин для iPhone.

Которое синхронизируется с базой интернет магазина.

Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.

12 лет назад
pikki
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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