Создание приложения для ресторана

Необходимо создание music app for android. Необходимо хорошее знание rtmp-потоков.
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Необходимо приложение для iPhone для доставки блюд из ресторана. По функционалу приложение точь-в-точь, как приложения Тануки и Якитории. По дизайну - аналог сайта ресторана.
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