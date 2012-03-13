Нужно разработать айпад-фотогаллерею. 2 режима - просмотр одной фотографии и сетки из всех фотографий. Приложение само обновляет фотографии с сайта. Простые настройки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложение для регистрации посетителей через профили в соцсетях ФБ и ВК.
1. Человек приходит, выбирает соцсеть.
2. Авторизуется
3. Получает данные от считывателя билетов
4. Данные отправляются на сервер
Если человек уже зарегистрировался на сайте. Он вводит адрес почты и переходит к шагу 3.
Срок - до 26 марта!
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