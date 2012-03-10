Mobile: Дополненная реальность cards

Ищу человека / компанию, которая имеет большой опыт в создании приложений дополненной реальности

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)

для iphone / Android устройств.

Я хочу, чтобы бизнес-карты, которая имеет цель, и когда AR активируется 3D анимация нашей компании логотип появится из мишени.

Требуется разработать бизнес карту, с определенной целью, при активации Дополненной реальности активируется всплывающая 3D анимация логотипа нашей компани.

Требуется разработать как анимацию нашего логотипа в 3д, так и весь необходимый цикл для разработки программ для активации дополненной реальности.

Пожалуйста, отправьте подробное предложение.

Навыки

Android, IOS

Шаблонные предложения игнорирую.

Людям без портфолио не обращаться.

Одиночкам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета — поэтапная оплата.

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе

бюджет до 400