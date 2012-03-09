Mespay

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки241 просмотр
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Здравствуйте

Моя идея создать мульти веб сайт мобильные платежи совместно с смс рассылки сообщений.

1. Разработать дизайн сайта

2. Разработать программы для мобильных платформ: Android, iOS, Simbian, Windows Mobile, Java, BlackBerry, WebOS

3.Разработать настольные платформы: Windows, Mac, Linux.

Интересует Ваша цена и сроки выполнения ……..

Образец похожие веб сайты www.skebby.it www.skebby.com .www.myplatfon.ru http://airtelmoney.in

12 лет назад
14hoy
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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