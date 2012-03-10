Приложение для разблокировки мобильного пением

Сегодня можно разблокировать свой ​​телефон по паролю, заданным sliding воздействием, даже с помощью камеры. Хочется поднять разблокировку на новый уровень и сделать это занятие более увлекательным. Почему бы не использовать свои любимые песни, чтобы разблокировать его?

Ожидаемые навыки

iPhone, Windows Mobile, Windows Phone

Людям без портфолио не обращаться.

Новичкам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета — поэтапная оплата.

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе