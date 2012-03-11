Приложение на мобильный

$2000
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Принимаю предложения по реализации клиент серверного приложения онлайн игры(покер) для телефонов и серверной части включительно. Бюджет может быть увеличен при определенных условиях. Примеры в сети есть. Можно скопировать с моими дополнениями.

12 лет назад
Gegel
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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