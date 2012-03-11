Обновление под IOS5 приложения - История звонков

Calimits приложение http://itunes.apple.com/us/app/calimits/id472940083?mt=8

Необходимо обновить для работы с iOS5.

Обновление будет читать в iPhone историю звонков в ios5 (сейчас оно прекратило это делать).

Есть способ сделать это, хотя API в SDK для доступа к вызовам в iPhone отсутствует, существует доступ для чтения SQLite базы данных, которая дает доступ к истории вызовов и другие опции, хранение журнала в icloud для iOS5 или может быть с помощью Core Telephony framework выбирать сначала ид звонков, для получения информации по звонкам.

Приложение уже на App Store работает прекрасно на IOS 4.

Проблема с этим приложением в том, что apple ограничил доступ к БД истории звонков, на сколько мне известно.

Когда запущено в фоне, приложение перечисляет список истории звонков и разграничивает звонки по следующим критериям:

внутри страны / международные

С радостью выслушаю предложения по добавлению новых критериев группировки звонков.

Никаких джейлбрейков не предлагать.

Людям без портфолио не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Связь в заявленное рабочее время.

Связь и отчет о текущей и проделанной работе.