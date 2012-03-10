Приложение для Android / SIP

Ищу человека / компанию, которая имеет большой опыт в создании приложений дополненной реальности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) для iphone / Android устройств. Я хочу, чтобы бизнес-карты, которая имеет цель, и когда AR активируется 3D анимация нашей компании логотип появится из ...
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Мне нужна простая программа для Android, которая должна уметь следующее:
инициировать SIP session c другим клиентом,(предпочтительно чтоб у каждого была запущена одна и та же программа)
После соединения - достаточно осуществлять обмен строчных сообщений в обоих направлениях. Оба клиенты находятся в сетях 3G, вероятно, от различных поставщиков сети.
Это первый этап планируемого большого приложения. Интересует сотрудлничество по данному вопросу. Буду добавлять функциональные возможности поэтапно.
Желаемые навыки
Android, VOIP
Людям без опыта не обращаться.
Начинающимспециалистам и студентам — не обращаться.
Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).
Форма рассчета — поэтапная оплата.
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