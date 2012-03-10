Приложение для Android / SIP

Мне нужна простая программа для Android, которая должна уметь следующее:

инициировать SIP session c другим клиентом,(предпочтительно чтоб у каждого была запущена одна и та же программа)

После соединения - достаточно осуществлять обмен строчных сообщений в обоих направлениях. Оба клиенты находятся в сетях 3G, вероятно, от различных поставщиков сети.

Это первый этап планируемого большого приложения. Интересует сотрудлничество по данному вопросу. Буду добавлять функциональные возможности поэтапно.

Желаемые навыки

Android, VOIP

Людям без опыта не обращаться.

Начинающимспециалистам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета — поэтапная оплата.