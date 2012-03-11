Разработать приложение для Simbian Belle на QT

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Здравствуйте, нужно разработать приложение для Nokia (Symbian Belle) на QT

Суть самого приложения:

Клиент для сайт с возможностью просмотра, комментирования новостей.

Панель навигации с низу: Личные сообщения,профиль,последние комментарии,список пользователей "онлайн".

Панель навигации с верху: "Главная" то есть быстрый переход на главную страницу, кнопка "назад"(вернуться на предыдущую страницу) в виде стрелки,кнопка "категории" там размещены все пункты выбора контента для нужной ОС. Клавиша выхода из приложения

Бюджет обсуждается отдельно. Для связи писать в ICQ 9507305

Оплата будет производиться в рублях webmoney

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12 лет назад
CasperRS
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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