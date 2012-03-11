Разработка соц. игры IOS

Пример уровня реализации игры: Dragonvale (IOS iPhone приложение)

Ищу квалифицированную команду разработчиков, которая имеет опыт создания социальных приложений (социальные игры), как Dragonvale, Dream Zoo, Tap Pet Hotel и т.д. Я хотел бы, чтобы игра работали как на iPhone так и на IPad.

Вы должны уметь делать потрясающие дизайны, минимум такого же высокого качества, как и в Dragonvale.

Игра будет включать в себя такие функции, как:

- покупки в приложении

- Facebook интеграцию

- интеграция с Игровым центром

- Цели / достижения

- Соединения с другими пользователями (т.е. посещение их парк / зоопарк, торговля объектами с ними, кормление животных, и т.д.)

- И многое другое

Важно, чтобы у вас был опыт в создании такого рода игр ранее.

Пришлите мне письмо с вашим опытом и прилагайте ссылки минимум на 2-3 социальные игры, которые находятся в App Store прямо сейчас, чтоб я мог скачать и оценить вашу работу по достоинству. Также, пожалуйста, присылайте ваши примеры дизайнов / креативщиков, если игры не являются вашим наиболее охваченным направлением.

Я работал над несколькими приложениями ранее, так что я не новичок в этом. Это будет действительно интересный проект, и мы идем ответственную команду для работы с ним. Если этот проект получится, то мы можем сделать много много игр вместе в будущее! Когда срабатываешься с коммандой хочется продолжать работать с ними снова и снова.

Пожалуйста, ответьте мне начав с фразы "мегаприложение" в начале, чтоб я был уверен, что вы нашли время, чтобы прочитать мою задачу до конца.

Желаемые навыки

iPhone, iPad, IOS

Людям без портфолио не обращаться.

Одиночкам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета — поэтапная оплата.

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе