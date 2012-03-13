windows phone приложение с сенсорным управлением

требуется на разовый проект. при ответе просьба заполнить опросник

1. Ставка в USD – часовая

2. Ставка в USD – за полный 160 часовой месяц.

3. Проживание город, страна

4. Количество трудочасов в день/неделю/месяц, которое можно потратить на нашу удалённую работу

5. Работаете

5.1. без предоплаты

5.2. по факту выполнения работ

5.3. по предоплате – какой %

6.Срок приём претензий по качеству работы составляет 2 недели/4 недели/6 недель/ваш вариант ???

7.Вы согласны подписать соглашение о неразглашении?

8.Наличие аудио видео гарнитуры для работы в Skype + ваш логин в Skype?

9.Контактные телефоны

10.Полное резюме url ?

11.Ваше портфолио только в профайле free-lance ? Если есть где то еще – как увидеть ?