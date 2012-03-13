Приложение для Android телефонов и iphone

Добрый день. Необходимо создать приложение которое бы по 1 нажатию кнопки определяло местонахождение (как можно точнее) и отправляла пакет данных по указанному адресу (ориентировочно в бд). От вас жду сроков и стоимости.

P.S. К реализации сразу не приступим, но приступим обязательно.