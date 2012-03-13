Приложение-фотогаллерея для iPad

Calimits приложение http://itunes.apple.com/us/app/calimits/id472940083?mt=8 Необходимо обновить для работы с iOS5. Обновление будет читать в iPhone историю звонков в ios5 (сейчас оно прекратило это делать). Есть способ сделать это, хотя API в SDK для доступа к вызовам в iPhone отсутствует, ...