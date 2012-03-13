Приложение-фотогаллерея для iPad

windows phone приложение с сенсорным управлением требуется на разовый проект. при ответе просьба заполнить опросник 1. Ставка в USD – часовая 2. Ставка в USD – за полный 160 часовой месяц. 3. ...
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Нужно разработать айпад-фотогаллерею.
2 режима - просмотр одной фотографии и сетки из всех фотографий.
Приложение само обновляет фотографии с сайта.
Простые настройки.
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