Android-iPhone приложение для отсылки снимков

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложение нужно платформенное. Суть:

- человек качает программу и получает возможность отправлять в эту программу любые снимки с камеры телефона (т.е. снимать находясь в программе к примеру или прикреплять уже снятые снимки).

- фотки отправляются в уже подготовленный механизм на внешнем сайте

- при отправке фоток человек указывает список описательных тегов, название, по желанию короткий текст

- географическое положение берется с телефона

Android
12 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Приложение под iphone

    Приложение, которое будет иметь возможность: 1. Создать задачу 2. К задаче добавить описание 3. Сделать и добавить фото/видео 4. QR сканнер, информацию после считки добавить к задаче 5. Сохранить на телефоне 6. Отправить на емейл задачу со всей прикрепленной информацией Назовите примерную ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для Iphone

    Программа для студийного развлечения. На Iphone есть ряд картинок, шаблонов, текстов. Посетителя фотографируют, потом он выбирает фон для фотографии, рамку и текст. После того, как посетитель определился в выборе, результат выводится через ноутбук на студийный ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение под iOS

    Есть потребность в разработке приложения под iOS (iPhone, iPad) в дальнейшем возможно под Андроид. Приложение довольно простое. Грубо говоря для воспроизведения контента - текста, картинок, видео, pdf, презентаций. Приложение естественно не единственное будет. Это пробный продукт ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для регистрации посетителей

    Нужно разработать приложение для регистрации посетителей через профили в соцсетях ФБ и ВК. 1. Человек приходит, выбирает соцсеть. 2. Авторизуется 3. Получает данные от считывателя билетов 4. Данные отправляются на сервер Если человек уже зарегистрировался на сайте. Он вводит ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для Android телефонов и iphone

    Добрый день. Необходимо создать приложение которое бы по 1 нажатию кнопки определяло местонахождение (как можно точнее) и отправляла пакет данных по указанному адресу (ориентировочно в бд). От вас жду сроков и стоимости. P.S. К реализации сразу ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать приложение для Simbian Belle на QT

    Здравствуйте, нужно разработать приложение для Nokia (Symbian Belle) на QT Суть самого приложения: Клиент для сайт с возможностью просмотра, комментирования новостей. Панель навигации с низу: Личные сообщения,профиль,последние комментарии,список пользователей "онлайн". Панель навигации с верху: "Главная" то есть быстрый ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад