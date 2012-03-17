Android-iPhone приложение для отсылки снимков

Необходимо создание music app for android. Необходимо хорошее знание rtmp-потоков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение нужно платформенное. Суть:
- человек качает программу и получает возможность отправлять в эту программу любые снимки с камеры телефона (т.е. снимать находясь в программе к примеру или прикреплять уже снятые снимки).
- фотки отправляются в уже подготовленный механизм на внешнем сайте
- при отправке фоток человек указывает список описательных тегов, название, по желанию короткий текст
- географическое положение берется с телефона
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