Android-iPhone приложение для отсылки снимков

Приложение нужно платформенное. Суть:

- человек качает программу и получает возможность отправлять в эту программу любые снимки с камеры телефона (т.е. снимать находясь в программе к примеру или прикреплять уже снятые снимки).

- фотки отправляются в уже подготовленный механизм на внешнем сайте

- при отправке фоток человек указывает список описательных тегов, название, по желанию короткий текст

- географическое положение берется с телефона