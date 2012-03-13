Создание музыкального приложения для андроида.

$2000
Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создание music app for android. Необходимо хорошее знание rtmp-потоков.

11 лет назад
Pavlos
Павел 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
sh_maker
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$1500
7 дней
  • Похожие заказы

  • Приложение для регистрации посетителей

    Нужно разработать приложение для регистрации посетителей через профили в соцсетях ФБ и ВК. 1. Человек приходит, выбирает соцсеть. 2. Авторизуется 3. Получает данные от считывателя билетов 4. Данные отправляются на сервер Если человек уже зарегистрировался на сайте. Он вводит ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для Android телефонов и iphone

    Добрый день. Необходимо создать приложение которое бы по 1 нажатию кнопки определяло местонахождение (как можно точнее) и отправляла пакет данных по указанному адресу (ориентировочно в бд). От вас жду сроков и стоимости. P.S. К реализации сразу ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать приложение для Simbian Belle на QT

    Здравствуйте, нужно разработать приложение для Nokia (Symbian Belle) на QT Суть самого приложения: Клиент для сайт с возможностью просмотра, комментирования новостей. Панель навигации с низу: Личные сообщения,профиль,последние комментарии,список пользователей "онлайн". Панель навигации с верху: "Главная" то есть быстрый ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка соц. игры IOS

    $10000

    Пример уровня реализации игры: Dragonvale (IOS iPhone приложение) Ищу квалифицированную команду разработчиков, которая имеет опыт создания социальных приложений (социальные игры), как Dragonvale, Dream Zoo, Tap Pet Hotel и т.д. Я хотел бы, чтобы игра работали как ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение на мобильный

    $2000

    Принимаю предложения по реализации клиент серверного приложения онлайн игры(покер) для телефонов и серверной части включительно. Бюджет может быть увеличен при определенных условиях. Примеры в сети есть. Можно скопировать с моими дополнениями.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновление под IOS5 приложения - История звонков

    $500

    Calimits приложение http://itunes.apple.com/us/app/calimits/id472940083?mt=8 Необходимо обновить для работы с iOS5. Обновление будет читать в iPhone историю звонков в ios5 (сейчас оно прекратило это делать). Есть способ сделать это, хотя API в SDK для доступа к вызовам в iPhone отсутствует, ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для Android / SIP

    $50

    Мне нужна простая программа для Android, которая должна уметь следующее: инициировать SIP session c другим клиентом,(предпочтительно чтоб у каждого была запущена одна и та же программа) После соединения - достаточно осуществлять обмен строчных сообщений в обоих направлениях. ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Mobile: Дополненная реальность cards

    $500

    Ищу человека / компанию, которая имеет большой опыт в создании приложений дополненной реальности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) для iphone / Android устройств. Я хочу, чтобы бизнес-карты, которая имеет цель, и когда AR активируется 3D анимация нашей компании логотип появится из ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад