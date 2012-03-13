Программа для Iphone

Программа для студийного развлечения. На Iphone есть ряд картинок, шаблонов, текстов. Посетителя фотографируют, потом он выбирает фон для фотографии, рамку и текст. После того, как посетитель определился в выборе, результат выводится через ноутбук на студийный экран.