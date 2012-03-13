Программа для Iphone

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Программа для студийного развлечения. На Iphone есть ряд картинок, шаблонов, текстов. Посетителя фотографируют, потом он выбирает фон для фотографии, рамку и текст. После того, как посетитель определился в выборе, результат выводится через ноутбук на студийный экран.

12 лет назад
Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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