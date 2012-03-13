Приложение под iOS

Необходимо создание music app for android. Необходимо хорошее знание rtmp-потоков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность в разработке приложения под iOS (iPhone, iPad) в дальнейшем возможно под Андроид.
Приложение довольно простое. Грубо говоря для воспроизведения контента - текста, картинок, видео, pdf, презентаций.
Приложение естественно не единственное будет. Это пробный продукт для нашей компании.
Требования:
- наличие законченных проектов в App Store
- исполнительность, умение выполнять работу в срок
- хорошее знание Objective-C и ООП
В теме писать не стоит, всю информацию направляйте на [email protected]
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