Приложение под iOS

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Есть потребность в разработке приложения под iOS (iPhone, iPad) в дальнейшем возможно под Андроид.

Приложение довольно простое. Грубо говоря для воспроизведения контента - текста, картинок, видео, pdf, презентаций.

Приложение естественно не единственное будет. Это пробный продукт для нашей компании.

Требования:

- наличие законченных проектов в App Store

- исполнительность, умение выполнять работу в срок

- хорошее знание Objective-C и ООП

В теме писать не стоит, всю информацию направляйте на [email protected]

iOS
12 лет назад
Eisen1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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