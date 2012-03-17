Приложение для ipаd

На аппсторе есть Mоcha VNС Litе как наиболее хорошо адаптированный VNС Viеwer для планшеток. Другие клиенты предлагают эмуляцию мыши на паде, что делает необходимым двигать курсор мыши с целью необходимого позиционирования. В общем мало удобного.

Это работающий прототип с разрешением экрана, адаптированным под таблетку. Суть VNС – Rеmote Frаme Buffеr протокол, передающий графические примитивы и их адреса ... связь – TСP на сокетах.

В двух словах, протокол эмулирует клаву и мышь, и передает на сторону клиента адрес, цвет и размер изменяющихся квадратов изображения серверного интерфейса. Подробное описание протокола есть в сети. Есть приятный момент. Существует опенсорсовая библиотека под макось – называется chicken. Легко ее нагуглить.

Ее надо переделать, прикрутить для ios и сэмулировать ряд действий от мыши в виде действий над таблеточным экраном. Требуется основной функционал (сам Viеwer) и некоторый набор улучшений, который будет определен обратной реакцией пользователей при тесте. Тесты будут иметь ограниченный по времени объем. Подробное описание "эмулируемых" действий могу выслать по почте.

Еще приятный момент, в качестве интерфейса настройки подключения будет использован уже существующий механизм взаимодействия приложения с нашими серверами. Прикручивать их я буду сам. То есть, весь интерфейс создаваемого приложения на стороне разработчика сведется к одному экрану и манипуляциями над ним. Ему в качестве вводных данных будет приходить IP адрес и порт. Разрешение экрана по умолчанию 1024 на 768, но для чистоты эксперимента необходимо его получить в качестве входных данных.

Чтобы понять клиентскую часть могу предоставить пароль, оставляйте почту.