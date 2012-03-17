Приложение для ipаd

Необходимо создание music app for android. Необходимо хорошее знание rtmp-потоков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На аппсторе есть Mоcha VNС Litе как наиболее хорошо адаптированный VNС Viеwer для планшеток. Другие клиенты предлагают эмуляцию мыши на паде, что делает необходимым двигать курсор мыши с целью необходимого позиционирования. В общем мало удобного.
Это работающий прототип с разрешением экрана, адаптированным под таблетку. Суть VNС – Rеmote Frаme Buffеr протокол, передающий графические примитивы и их адреса ... связь – TСP на сокетах.
В двух словах, протокол эмулирует клаву и мышь, и передает на сторону клиента адрес, цвет и размер изменяющихся квадратов изображения серверного интерфейса. Подробное описание протокола есть в сети. Есть приятный момент. Существует опенсорсовая библиотека под макось – называется chicken. Легко ее нагуглить.
Ее надо переделать, прикрутить для ios и сэмулировать ряд действий от мыши в виде действий над таблеточным экраном. Требуется основной функционал (сам Viеwer) и некоторый набор улучшений, который будет определен обратной реакцией пользователей при тесте. Тесты будут иметь ограниченный по времени объем. Подробное описание "эмулируемых" действий могу выслать по почте.
Еще приятный момент, в качестве интерфейса настройки подключения будет использован уже существующий механизм взаимодействия приложения с нашими серверами. Прикручивать их я буду сам. То есть, весь интерфейс создаваемого приложения на стороне разработчика сведется к одному экрану и манипуляциями над ним. Ему в качестве вводных данных будет приходить IP адрес и порт. Разрешение экрана по умолчанию 1024 на 768, но для чистоты эксперимента необходимо его получить в качестве входных данных.
Чтобы понять клиентскую часть могу предоставить пароль, оставляйте почту.
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