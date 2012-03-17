Приложение для iоs на Flеx

Есть незавершенное приложение на Flеx, нужно доработать. Функционал должен частично повторять проект geniroom.com.

Возможности:

- возможность авторизоваться или создать учетную запись,

- возможность просматривать каталог событий + поиск + фильтры,

- возможность создавать новые события и транслировать их через камеру мобильного устройства (видеопоток в связке с Wowza media server),

- возможность смотреть и участвовать в событиях (в записи и on air),

- интерфейс на 2 языках (позже еще несколько).

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