Разработка приложения для iOS/Android

Доброе время суток!!

Нужен человек, знающий и разрабатывающий приложения для iOS и Android.

Нужно написать приложение, которое будет расчитывать кредит.

За более подробной информацией либо в ЛС, либо здесь описывайте..но в целом интересны цены и сроки.

Заявки без сроков и цен будут сразу же отказаны.