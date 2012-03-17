Требуется сверстать интерактивную сказку

Ищу программиста IOS для верстки интерактивной сказки и помощи в ее размещения на апсторе.

примерно такого типа: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vNq6EY2YMLo

т.е. никакой особой анимации только покачивания и может быть двигать объекты. 6-8 страниц. пока на русском и английском.

Указывайте пожалуста стоимость. Бюджет по договоренности

или можно партнерство 50 на 50% от продаж.