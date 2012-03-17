Требуется разработка приложения для Андроид

Доброе время суток!! Нужен человек, знающий и разрабатывающий приложения для iOS и Android. Нужно написать приложение, которое будет расчитывать кредит. За более подробной информацией либо в ЛС, либо здесь описывайте..но в целом интересны цены и сроки. Заявки без сроков ...