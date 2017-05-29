Выполню Ваши задания в срок
Выполню любые Ваши задания в срок. Высокое качество, грамотность, исполнительность, выполнение в срок ГАРАНТИРУЮ!!!
Знание Microsoft Office, AutoCad, Corel Draw, Adobe Photoshop;
Создание и поддержание сайта компании (знаком с CMS Битрикс: Управление сайтом, Joomla, WordPress и т. п. );
Работа с текстовыми биржами как в качестве исполнителя, так и в качестве заказчика;
Работа с VPN, виртуальными серверами, удаленное администрирование;
Создание и управление хостингом;
Знание английского языка.
Действие аккаунта приостановлено!
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