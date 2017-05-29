pimenovcity

Дмитрий pimenovcity

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Выполню Ваши задания в срок

Выполню любые Ваши задания в срок. Высокое качество, грамотность, исполнительность, выполнение в срок ГАРАНТИРУЮ!!!

Знание Microsoft Office, AutoCad, Corel Draw, Adobe Photoshop;

Создание и поддержание сайта компании (знаком с CMS Битрикс: Управление сайтом, Joomla, WordPress и т. п. );

Работа с текстовыми биржами как в качестве исполнителя, так и в качестве заказчика;

Работа с VPN, виртуальными серверами, удаленное администрирование;

Создание и управление хостингом;

Знание английского языка.

Наполнение сайтов
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$5/час
от $25от 5 дней
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