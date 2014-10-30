proffstroygroup

Александр proffstroygroup

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки сайта

    Необходимо периодическое внесение мелких правок на сайт http://www.proffstroygroup.ru. Сайт на Битриксе. На данный момент необходимо: 1) На всех страницах с пагинацией (кроме первой) внутри тега разместить тег link rel="canonical". Например, для новостей ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать верстку части страницы

    Необходимо сделать верстку как на макете для этой страницы http://www.proffstroygroup.ru/catalog/penobetonnye-bloki/. То есть заменить текущий текст ниже каталога на предложенный вариант.  В заявке обязательно указывайте сроки и оплату в рублях!

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью (строительная тематика)

    Использую информацию с официального сайта (http://www.drauber.ru/zavod-gazobetonnih-blokov/) и других открытых источников, необходимо написать статью о производителе газосиликатных блоков Drauber. Требования: 1. Уникальность текста 2. Длина не менее 2500 символов 3. Употребить ключевые ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание новостей на строительный сайт

    Необходимо регулярное написание новостей для сайта www.proffstroygroup.ru (каждый вторник и четверг).  Особенности:  1. Длина текста должна быть не менее 2000 символов с пробелами 2. Информацию можно брать где угодно и выполнять глубокий ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн внутреннего контента

    Необходимо сделать дизайн внутреннего контента страницы как тут -http://www.moscowatch.ru/ (все что ниже заголовка "Новости из мира часов") Вот примерный макет рсположения контента страницы - http://www.proffstroygroup.ru/catalog/trotuarnaya-plitka/ (все что ниже заголовка "Пенобетонные блоки") Оцените сроки и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Необходимо написать статью о заводе газосиликатных блоков Bonolit основываясь на информации с сайта http://www.bonolit.ru/. Подробности в прикрепленном ТЗ. В заявке указывайте стоимость и сроки выполнения в рублях!

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина товарными позициями. (около 50 шт.) Пример карточки - http://www.proffstroygroup.ru/catalog/gazosilikatnye-bloki/blok-gazosilikatnyy-625x200x375-d500-ezsm/ Все данные предоставлю. Ничего искать не нужно. Дам инструкцию по работе с СМS (куда ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статьи на строительную тематику

    Необходим копирайтер, который очень хорошо разбирается в стеновых материалах (пеноблоки и кирпич) для написания экспертной статьи на нему «Как выбрать газосиликатные блоки». Ориентировочный размер статьи от 2500 символов с пробелами. Однако, в данной ситуации оценка ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн 2-х страниц

    Необходимо выполнить следующие задачи для сайта www.proffstroygroup.ru: Придумать креативный дизайн страницы 404 ошибки (лучше даже с юмором) Сделать дизайн страницы «Вопросы-ответы» (пример - http://www.mvideo.ru/help#) Исходники предоставлю исполнителю. Оплата на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн выпадающего меню

    Для сайта http://www.proffstroygroup.ru/ сделать дизайн выпадающего верхнего меню в соответствии с общим стилем. В заявке обязательно указывайте цену и сроки. Исходники отправлю исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс

    Необходим специалист, который знаком с CMS Битрикс На сайте http://www.proffstroygroup.ru планируется довольно много изменений, но в первую очеред нужно: 1. Решить проблему с отступами для изображений, которые вставляются через редактор. На данный момент ...

    CSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание новостей строительной тематики

    Необходимо регулярное написание новостей для сайта www.proffstroygroup.ru в количестве 20 штук в месяц. Регулярное - это новость каждый будний день. Особенности: 1. Длина текста должна быть не менее 2500 символов с пробелами ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка Landing Page

    ТЗ по ссылке - https://yadi.sk/d/m7cEky6ahvqGB В заявке указывайте стоимость работы в рублях и срок исполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Корректировка изображений

    Файлы - https://yadi.sk/d/VzsFzYzmhoD9P Задание 1 Изображение пенобетонного блока (серого) сделать такое же по размеру и ориентации самого блока как газосиликатного блока. Т.е. пенобетонный блок должен выглядеть так же как и газосиликатный ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать рукописные отзывы

    Необходимо написать 10 рукописных отзывов о работе компании. Задача: 1. Скачать бланк для отзыва 2. Распечатать его на цветном принтере без полей 3. Написать отзыв (текст отзыва предоставлю) 4. Отсканировать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подключить Яндекс.Вебмастер на сайт, закрыть сайт от индексации.

    Необходимо загрузить файл для подтверждения прав на управление доменом Яндекс.Вебмастер. Также закрыть весь сайт от индексации поисковыми системами через X-Robots (Документация по X roobots - https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_tag) Оплата в рублях на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Система расчета заказа

    Необходимо сделать систему по расчету заказов. Подробности в ТЗ (https://yadi.sk/d/ZpEA2YBEeQWb2). Обязательно назначайте стоимость проекта и указывайте срок выполнения. Оплата в рублях.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать схему проезда

    Необходимо сделать схему проезда из Москвы до адреса (Пушкинский р-н, пос. Лесные поляны, ул. Центральная, вл, 17) Так выглядит на яндексе - http://www.proffstroygroup.ru/main/contact.html Описание и схема должны умещаться на одном листе A4 фирменного ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Повысить качество изображений

    $10

    Тщательно очистить изображения и увеличить качество. (при использовании в сервисах автоматической подстановки подписи и печати виден мутный ореол вокруг изображений, особенно при печати на принтере) Сделать фон изображений прозрачным (полностью убрать белый фон) ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн внутреннего контента
Хороший клиент, оплата своевременная, постановка задач хорошая, сотрудничество прошло хорошо. Рекомендую.
Андрей все сделал отлично. По моей просьбе изменял первоначальный дизайн, чтобы сравнить несколько вариантов. После выполнения работы нашел время побеседовать голосом и безвозмездно рассказал о некоторых "фишках", которые помогли решить другие мои проблемы.
Ответный отзыв
iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка Landing Page
С Александром приятно работать, был бы рад дальнейшему сотрудничеству!
Роман отлично справился с заданием за очень приемлемое вознаграждение. Правки были только те, которые я не прописал в задании, но и они были сделаны в короткий срок. Буду обязательно обращаться еще и одназначно рекомендую!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
час назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 2-х страниц
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно. Буду рад сотрудничеству!
Операвтивная работа, отличный результат и отзывчивый исполнитель. Уверенно рекомендую в качестве дизайнера.
Ответный отзыв
lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
$55
10 баллов
10 лет назад
Написание новостей строительной тематики
Рада сотрудничеству с Александром. Четко ставит задачи, вовремя производит оплату. Рекомендую!
Работаем с Юлией уже 2 недели. Нареканий нет вообще. Все четко по ТЗ и в срок. Все неоговоренные детали принимает во внимание. Уверенно рекомендую!
Ответный отзыв
_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн выпадающего меню
Задоволен сотрудничеством с Александром, отличный заказчик, приятно в общении), четкое ТЗ, своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !!!
Уже через час после уточнения деталей я получил 6 вариантов выполненного задания, что впечатляет. Всегда приятно, когда есть выбор и основа для сравнения. Правки не потребовались, так как Василий, на мой взгляд, предложил все возможные варианты реализации. Интересно будет поработать над более сложными проектами.
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