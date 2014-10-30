Необходимо периодическое внесение мелких правок на сайт http://www.proffstroygroup.ru. Сайт на Битриксе. На данный момент необходимо: 1) На всех страницах с пагинацией (кроме первой) внутри тега разместить тег link rel="canonical". Например, для новостей ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать верстку как на макете для этой страницы http://www.proffstroygroup.ru/catalog/penobetonnye-bloki/. То есть заменить текущий текст ниже каталога на предложенный вариант. В заявке обязательно указывайте сроки и оплату в рублях!HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Использую информацию с официального сайта (http://www.drauber.ru/zavod-gazobetonnih-blokov/) и других открытых источников, необходимо написать статью о производителе газосиликатных блоков Drauber. Требования: 1. Уникальность текста 2. Длина не менее 2500 символов 3. Употребить ключевые ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо регулярное написание новостей для сайта www.proffstroygroup.ru (каждый вторник и четверг). Особенности: 1. Длина текста должна быть не менее 2000 символов с пробелами 2. Информацию можно брать где угодно и выполнять глубокий ...Закрыт8 лет назад
Необходимо сделать дизайн внутреннего контента страницы как тут -http://www.moscowatch.ru/ (все что ниже заголовка "Новости из мира часов") Вот примерный макет рсположения контента страницы - http://www.proffstroygroup.ru/catalog/trotuarnaya-plitka/ (все что ниже заголовка "Пенобетонные блоки") Оцените сроки и ...Завершен8 лет назад
Необходимо написать статью о заводе газосиликатных блоков Bonolit основываясь на информации с сайта http://www.bonolit.ru/. Подробности в прикрепленном ТЗ. В заявке указывайте стоимость и сроки выполнения в рублях!Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина товарными позициями. (около 50 шт.) Пример карточки - http://www.proffstroygroup.ru/catalog/gazosilikatnye-bloki/blok-gazosilikatnyy-625x200x375-d500-ezsm/ Все данные предоставлю. Ничего искать не нужно. Дам инструкцию по работе с СМS (куда ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходим копирайтер, который очень хорошо разбирается в стеновых материалах (пеноблоки и кирпич) для написания экспертной статьи на нему «Как выбрать газосиликатные блоки». Ориентировочный размер статьи от 2500 символов с пробелами. Однако, в данной ситуации оценка ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить следующие задачи для сайта www.proffstroygroup.ru: Придумать креативный дизайн страницы 404 ошибки (лучше даже с юмором) Сделать дизайн страницы «Вопросы-ответы» (пример - http://www.mvideo.ru/help#) Исходники предоставлю исполнителю. Оплата на ...Завершен10 лет назад
Для сайта http://www.proffstroygroup.ru/ сделать дизайн выпадающего верхнего меню в соответствии с общим стилем. В заявке обязательно указывайте цену и сроки. Исходники отправлю исполнителю.Завершен10 лет назад
Необходим специалист, который знаком с CMS Битрикс На сайте http://www.proffstroygroup.ru планируется довольно много изменений, но в первую очеред нужно: 1. Решить проблему с отступами для изображений, которые вставляются через редактор. На данный момент ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо регулярное написание новостей для сайта www.proffstroygroup.ru в количестве 20 штук в месяц. Регулярное - это новость каждый будний день. Особенности: 1. Длина текста должна быть не менее 2500 символов с пробелами ...Завершен10 лет назад
ТЗ по ссылке - https://yadi.sk/d/m7cEky6ahvqGB В заявке указывайте стоимость работы в рублях и срок исполнения.Завершен10 лет назад
Файлы - https://yadi.sk/d/VzsFzYzmhoD9P Задание 1 Изображение пенобетонного блока (серого) сделать такое же по размеру и ориентации самого блока как газосиликатного блока. Т.е. пенобетонный блок должен выглядеть так же как и газосиликатный ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 10 рукописных отзывов о работе компании. Задача: 1. Скачать бланк для отзыва 2. Распечатать его на цветном принтере без полей 3. Написать отзыв (текст отзыва предоставлю) 4. Отсканировать ...Завершен10 лет назад
Необходимо загрузить файл для подтверждения прав на управление доменом Яндекс.Вебмастер. Также закрыть весь сайт от индексации поисковыми системами через X-Robots (Документация по X roobots - https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_tag) Оплата в рублях на ...Завершен10 лет назад
Необходимо установить счетчик Яндекс.Метрики на сайт http://blockker.ru/ Оплата в рублях по курсу ЦБ.Завершен10 лет назад
Необходимо сделать систему по расчету заказов. Подробности в ТЗ (https://yadi.sk/d/ZpEA2YBEeQWb2). Обязательно назначайте стоимость проекта и указывайте срок выполнения. Оплата в рублях.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать схему проезда из Москвы до адреса (Пушкинский р-н, пос. Лесные поляны, ул. Центральная, вл, 17) Так выглядит на яндексе - http://www.proffstroygroup.ru/main/contact.html Описание и схема должны умещаться на одном листе A4 фирменного ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Тщательно очистить изображения и увеличить качество. (при использовании в сервисах автоматической подстановки подписи и печати виден мутный ореол вокруг изображений, особенно при печати на принтере) Сделать фон изображений прозрачным (полностью убрать белый фон) ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад