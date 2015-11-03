punsh2004

Артём punsh2004

 
37 летБеларусь/Гомель
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Шестилетний опыт работы в сфере графического дизайна. Креативный подход к каждому клиенту. Уникальность решений и профессиональный взгляд.

WebDesign, полиграфия, MotionDesign (создание видеороликов), ретушь/восстановление/худ. обработка фотографий.

• Adobe Photoshop

• Adobe After Effects

• Adobe Illustrator

• Adobe Flash

• Adobe Muse

• Corel Draw

FlashIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
#138
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
#301
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
#362