Шестилетний опыт работы в сфере графического дизайна. Креативный подход к каждому клиенту. Уникальность решений и профессиональный взгляд.

WebDesign, полиграфия, MotionDesign (создание видеороликов), ретушь/восстановление/худ. обработка фотографий.

• Adobe Photoshop

• Adobe After Effects

• Adobe Illustrator

• Adobe Flash

• Adobe Muse

• Corel Draw