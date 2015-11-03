Шестилетний опыт работы в сфере графического дизайна. Креативный подход к каждому клиенту. Уникальность решений и профессиональный взгляд.
WebDesign, полиграфия, MotionDesign (создание видеороликов), ретушь/восстановление/худ. обработка фотографий.
• Adobe Photoshop
• Adobe After Effects
• Adobe Illustrator
• Adobe Flash
• Adobe Muse
• Corel Draw
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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$10/час
#301
Иконки и Пиксель-арт
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$10/час
#362