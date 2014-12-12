rafaelnadal877

Андрей rafaelnadal877

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Наполнение сайтов, корректировка текстов, дизайн полиграфии.

Корректировка текстов: вычитка текста, исправление стилистических, орфографических, пунктуационных ошибок.

Наполнение сайтов: копипаст, наполнение интернет-магазинов (описание товаров, обработка фотографий для сайта), работаю в CMS Joomla, Bitrix, Wordpress.

Разработка макетов полиграфии: визитки, листовки, календари (Photoshop).

 

Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга