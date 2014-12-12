Наполнение сайтов, корректировка текстов, дизайн полиграфии.
Корректировка текстов: вычитка текста, исправление стилистических, орфографических, пунктуационных ошибок.
Наполнение сайтов: копипаст, наполнение интернет-магазинов (описание товаров, обработка фотографий для сайта), работаю в CMS Joomla, Bitrix, Wordpress.
Разработка макетов полиграфии: визитки, листовки, календари (Photoshop).
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Наполнение сайтов
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$1/час
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Редактирование и Корректура
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от $3
от 1 дня
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