riton17

Маргарита Калфа riton17

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Перевод описаний с английского на русский
Отличный исполнитель! Работы выполнена очень качественно и в оговоренные сроки. Был рад сотрудничеству, с удовольствием обращусь еще. Рекомендую!
Очень приятно работать. Задачи поставлены четко, оплата проведена вовремя. С радостью продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $12от 1 дня
#203
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#30
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#52
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#167
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#644
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#696
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#2414
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