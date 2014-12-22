Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель! Работы выполнена очень качественно и в оговоренные сроки. Был рад сотрудничеству, с удовольствием обращусь еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Задачи поставлены четко, оплата проведена вовремя. С радостью продолжу сотрудничество.
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $12от 1 дня
#203
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#30
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#52
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#167
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#644
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#696
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#2414