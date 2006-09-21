roiko

Ройко Наталия roiko

 
NaN летЭстония/Таллинн
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Создать логотип клуба Бодибалет

    $10

    Бодибалет - комплекс балетных упражнений, представленных в облегченном варианте. Пожалуйста, высылайте свои варианты и мы сразу договоримся об оплате. Буду благодарна за рисунки уже сегодня. Этот проект будет иметь продолжение и задание буду размещать по мере ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Из шаблона сделать нормальный сайт

    Я взяла в аренду сайт с интернет-магазином, но не могу самостоятельно внести тексты и соединить магазин и партнерскую программу. Задание: Создать дизайн сайта по продаже парфюмерии, 3 баннера и вставить тексты (до 10 страниц и 5 ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Викторина: доделать систему

    $500

    Создан интернет-портал для проведения викторин. Наша фирмы выступила заказчиком этой системы и оплатила фирме-исполнителю сделанную часть работы. Осталось доделать некоторые функции, исправить ошибки и протестировать. Конечный результат – работающая система, с зарегистрированным хостингом и собственным доменом. ...

    HTML
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать систему

    $1000

    Наш проект связан с проведением викторин через интернет. На сегодняшний день разработана система, но ее нужно доделать. Работу по ее модификации я разделила на несколько этапов. Задача 1 этапа: Выполнить задания данного этапа за 7 дней ...

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Создать логотип клуба Бодибалет
Очень хороший работодатель.Понятливый.Приятен в общение.Умеет объяснить задачу.От работы остались лишь положительные эмоции.Оплачена работа очень быстро.
Это дизайнер с необыкновенной работоспособностью, скоростью выполнения задания и готовностью идти навстречу пожеланиям клиента. Очень рада знакомству и сотрудничеству с этим человеком. Рекомендую всем, кто ценит время, качество работы и интересные творческие находки. Роману желаю новых интересных проектов и полета фантазии.
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