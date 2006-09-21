Бодибалет - комплекс балетных упражнений, представленных в облегченном варианте. Пожалуйста, высылайте свои варианты и мы сразу договоримся об оплате. Буду благодарна за рисунки уже сегодня. Этот проект будет иметь продолжение и задание буду размещать по мере ...
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Я взяла в аренду сайт с интернет-магазином, но не могу самостоятельно внести тексты и соединить магазин и партнерскую программу. Задание: Создать дизайн сайта по продаже парфюмерии, 3 баннера и вставить тексты (до 10 страниц и 5 ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Создан интернет-портал для проведения викторин. Наша фирмы выступила заказчиком этой системы и оплатила фирме-исполнителю сделанную часть работы. Осталось доделать некоторые функции, исправить ошибки и протестировать. Конечный результат – работающая система, с зарегистрированным хостингом и собственным доменом. ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Наш проект связан с проведением викторин через интернет. На сегодняшний день разработана система, но ее нужно доделать. Работу по ее модификации я разделила на несколько этапов. Задача 1 этапа: Выполнить задания данного этапа за 7 дней ...Разработка игр11 заявокЗакрыт17 лет назад