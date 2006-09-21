Бодибалет - комплекс балетных упражнений, представленных в облегченном варианте. Пожалуйста, высылайте свои варианты и мы сразу договоримся об оплате. Буду благодарна за рисунки уже сегодня. Этот проект будет иметь продолжение и задание буду размещать по мере ...