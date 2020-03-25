Руководитель проектов с большим стажем. Есть команда для реализации вашего проекта.

После долгой работы на различные компании пришел к выводу, что для работы мне не нужны посредники, по этому буду рад выполнить ваши проекты! Есть команда, состоящая из специалистов различных направлений (разработка, аналитика, дизайн, тестирование). Также могу работать с уже сформированными командами.

Разработка веб приложений. мобильных приложений, прочего ПО. Работаем с Битриксом во всех его проявлениях)

Моя карьера

Опыт работы — 14 лет 7 месяцев

Апрель 2019 —Июль 2019

4 месяца

ООО "Брендквад"

Волгоград, www.brandquad.io

Руководитель проектов

Руководство проектами, аналитика, написание ТЗ, написание статей в Confluence.

Взаимодействие с командой разработки, тестировщиками и аккаунт-менеджерами.

Постановка задач в Jira.

Коммуникации с заказчиками по вопросам реализации доработок продукта.

Проработка интеграций систем клиентов и PIM-системы BrandQuad.

Работа с аутсорс-командами,

Подготовка коммерческих предложений.

Проработка и выстраивание рабочих процессов внутри организации.

Сентябрь 2018 —Апрель 2019

8 месяцев

Миго-групп, ООО

Волгоград, www.migogroup.ru

Старший специалист 5 уровня

Руководство проектами MVP, аналитика на проектах, ведение переговоров с заказчиками в

скайп-конференциях, общение с ключевыми лицами заказчика, руководство проектными командами (в

том числе распределенными командами на аутсорсе), составление отчетов для заказчика и

руководства.

Написание проектной документации, подготовка пресейлов и ТКП, подготовка презентаций и проектов

экранных форм.

Декабрь 2017 —Август 2018

9 месяцев

Аплана. Центр Разработки

Москва, www.it.ru

Руководитель проектов

Удалённая работа из Волгограда.

Расчет стоимости проектов, расчет рисков, контроль сроков, взаимодействие с командой, участие во

встречах с заказчиком, в том числе в телефонных и скайп-конференциях, привлечение аналитиков,

участие в написании документации проектов. Отчеты перед руководством о состоянии проектов.

Написание документации, RFC под тендерные нужды заказчика.

Работа на проектах в качестве аналитика. Общение с заказчиком, выявление потребностей и

пожеланий заказчика.

Успешное руководство распределенными командами (нахождение команд от Воронежа до Уфы).

Работа в Jirа, Confluence, TFS.

Успешное взаимодействие с другими РП по вопросам согласования внепланового привлечения

производственных ресурсов.

Получение оценок выше среднего по завершенным проектам и этапам проектов от заказчиков.

Руководство 5 проектами одновременно, а так же участие в других проектах в качестве аналитика.

Сентябрь 2016 —Декабрь 2017

1 год 4 месяца

ООО "ЕАЕ-Консалт"

Ведущий специалист

Руководство проектами, руководство группами поддержки, сопровождения и бизнес-анализа.

Сопровождение специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint,

консультирование специалистов 1й линии, работа по задачам 2й линии сопровождения.

Бизнес-анализ, работа с проектной документацией, проведение интервью с заказчиком, ведение

переговоров с заказчиком, подготовка нормативной документации по подразделению.

Координация работы 1 и 2 линии поддержки и сопровождения ГК "ЛУКОЙЛ"

Координация по проектам, предоставление отчетности для руководства.

Контроль соблюдения SLA. Сервис-менеджмент по портальным проектам ГК "ЛУКОЙЛ"

Собеседование сотрудников на 2ю линию сопровождения.

Автоматизация работы на порталах SharePoint с помощью рабочих процессов (workflow)

Ведение проектов в TFS

В подчинении 4 человека.

Достижения.

Организация работ по принятию на поддержку и сопровождение порталов зарубежных компаний ГК

"ЛУКОЙЛ"

Май 2015 —Сентябрь 2016

1 год 5 месяцев

ООО "ЕАЕ-Консалт"

Ведущий инженер-программист

Руководство проектами, руководство группами поддержки и сопровождения.

Администрирование VIP-портала, поддержка пользователей VIP-портала, поддержка и

сопровождение внутрикорпоративных порталов на базе MS SharePoint, создание новых узлов,

доработка и изменение веб-частей, библиотек, списков, поддержка и сопровождение

специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint, консультации

ключевых пользователей, взаимодействие с разработчиками, постановка задач на доработку и

разработку,

Работа по задачам 2й линии сопровождения.

Работа с проектной документацией, подготовка нормативной документации по подразделению.

Координация работы 1 и 2 линии поддержки и сопровождения.

Координация по проектам, предоставление отчетности для руководства, контроль соблюдения SLA

В подчинении 3 человека.

Достижения.

Получил благодарственное письмо от ПАО "ЛУКОЙЛ" за оказание качественной поддержки

Корпоративной Системы Управления Знаниями (КСУЗ)

Октябрь 2014 —Май 2015

8 месяцев

ООО "ЕАЕ-Консалт"

Инженер-программист 2 категории

Администрирование VIP-портала, поддержка пользователей VIP-портала, поддержка и

сопровождение внутрикорпоративных порталов на базе MS SharePoint, создание новых узлов ,

доработка и изменение веб-частей, библиотек, списков, поддержка и сопровождение

специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint, консультации

пользователей, написание инструкций для пользователей, администрирование форумов СУЗ, выгрузка

данных из БД внутрикорпоративных порталов .

Работа по задачам 1й линии поддержки.

Декабрь 2011 —Октябрь 2014

2 года 11 месяцев

Департамент финансов администрации г.Волгограда

Главный специалист отдела мониторинга и инновационного развития

бюджетного процесса

Администрирование транспортной подсистемы (сервер ``клиент-банка)'' Автоматизированный Центр

Контроля ''Финансы'' (АЦК ``Финансы)'', поддержка пользователей системы АРМ

``Бюджетополучатель''(система ``клиент-банк''), удаленная поддержка пользователей, обслуживание

парка ПК организации(более 150 ПК), консультирование пользователей по работе с различным

офисным ПО. Администрирование Web-интерфейса, поддержка пользователей Web-интерфейса.

Администрирование Системы Автоматизации Делопроизводства и электронного Документооборота

``Дело'', поддержка пользователей САДД ``Дело''. Защита персональных данных согласно закону №152

ФЗ "О Персональных Данных". Проведение мониторинга эффективности финансовой деятельности

главных распорядителей бюджетных средств. Размещение информации на портале администрации

Волгограда в разделе департамента финансов. Администрирование раздела департамента финансов

на портале администрации Волгограда. Администрирование ЛВС организации, работа с серверами на

базе Windows и Linux. Работа с СУБД ``Oracle''

Достижения.

Внедрение клиентского Web-интерфейса АЦК ''Финансы'', вместо

устаревшей транспортной подсистемы, основанной на модемном пуле.

Январь 2006 —Декабрь 2011

6 лет

ООО ``Инфо-Бухгалтер Волгоград''

Специалист отдела по обслуживанию клиентов

Специалист отдела по обслуживанию клиентов, повышен до начальника отдела по обслуживанию

клиентов ООО ``Инфо-Бухгалтер Волгоград''

Организация работы отдела обслуживания, сопровождение и обслуживание бухгалтерской программы

``Инфо-Бухгалтер'', консультация клиентов, удаленное администрирование, администрирование ЛВС,

прокладка ЛВС, обслуживание ПК. Администрирование корпоративного сайта. В подчинении 2

человека.

Январь 2005 —Январь 2006

1 год 1 месяц

МУП ``Тепловые сети Дзержинского района''

Системный инженер

Системный инженер, ведущий специалист Администрирование ЛВС,

обеспечение документооборота, закупка оборудования, обслуживание бухгалтерской программы,

установка и настройка программного обеспечения.