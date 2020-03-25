После долгой работы на различные компании пришел к выводу, что для работы мне не нужны посредники, по этому буду рад выполнить ваши проекты! Есть команда, состоящая из специалистов различных направлений (разработка, аналитика, дизайн, тестирование). Также могу работать с уже сформированными командами.
Разработка веб приложений. мобильных приложений, прочего ПО. Работаем с Битриксом во всех его проявлениях)
Моя карьера
Опыт работы — 14 лет 7 месяцев
Апрель 2019 —Июль 2019
4 месяца
ООО "Брендквад"
Волгоград, www.brandquad.io
Руководитель проектов
Руководство проектами, аналитика, написание ТЗ, написание статей в Confluence.
Взаимодействие с командой разработки, тестировщиками и аккаунт-менеджерами.
Постановка задач в Jira.
Коммуникации с заказчиками по вопросам реализации доработок продукта.
Проработка интеграций систем клиентов и PIM-системы BrandQuad.
Работа с аутсорс-командами,
Подготовка коммерческих предложений.
Проработка и выстраивание рабочих процессов внутри организации.
Сентябрь 2018 —Апрель 2019
8 месяцев
Миго-групп, ООО
Волгоград, www.migogroup.ru
Старший специалист 5 уровня
Руководство проектами MVP, аналитика на проектах, ведение переговоров с заказчиками в
скайп-конференциях, общение с ключевыми лицами заказчика, руководство проектными командами (в
том числе распределенными командами на аутсорсе), составление отчетов для заказчика и
руководства.
Написание проектной документации, подготовка пресейлов и ТКП, подготовка презентаций и проектов
экранных форм.
Декабрь 2017 —Август 2018
9 месяцев
Аплана. Центр Разработки
Москва, www.it.ru
Руководитель проектов
Удалённая работа из Волгограда.
Расчет стоимости проектов, расчет рисков, контроль сроков, взаимодействие с командой, участие во
встречах с заказчиком, в том числе в телефонных и скайп-конференциях, привлечение аналитиков,
участие в написании документации проектов. Отчеты перед руководством о состоянии проектов.
Написание документации, RFC под тендерные нужды заказчика.
Работа на проектах в качестве аналитика. Общение с заказчиком, выявление потребностей и
пожеланий заказчика.
Успешное руководство распределенными командами (нахождение команд от Воронежа до Уфы).
Работа в Jirа, Confluence, TFS.
Успешное взаимодействие с другими РП по вопросам согласования внепланового привлечения
производственных ресурсов.
Получение оценок выше среднего по завершенным проектам и этапам проектов от заказчиков.
Руководство 5 проектами одновременно, а так же участие в других проектах в качестве аналитика.
Сентябрь 2016 —Декабрь 2017
1 год 4 месяца
ООО "ЕАЕ-Консалт"
Ведущий специалист
Руководство проектами, руководство группами поддержки, сопровождения и бизнес-анализа.
Сопровождение специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint,
консультирование специалистов 1й линии, работа по задачам 2й линии сопровождения.
Бизнес-анализ, работа с проектной документацией, проведение интервью с заказчиком, ведение
переговоров с заказчиком, подготовка нормативной документации по подразделению.
Координация работы 1 и 2 линии поддержки и сопровождения ГК "ЛУКОЙЛ"
Координация по проектам, предоставление отчетности для руководства.
Контроль соблюдения SLA. Сервис-менеджмент по портальным проектам ГК "ЛУКОЙЛ"
Собеседование сотрудников на 2ю линию сопровождения.
Автоматизация работы на порталах SharePoint с помощью рабочих процессов (workflow)
Ведение проектов в TFS
В подчинении 4 человека.
Достижения.
Организация работ по принятию на поддержку и сопровождение порталов зарубежных компаний ГК
"ЛУКОЙЛ"
Май 2015 —Сентябрь 2016
1 год 5 месяцев
ООО "ЕАЕ-Консалт"
Ведущий инженер-программист
Руководство проектами, руководство группами поддержки и сопровождения.
Администрирование VIP-портала, поддержка пользователей VIP-портала, поддержка и
сопровождение внутрикорпоративных порталов на базе MS SharePoint, создание новых узлов,
доработка и изменение веб-частей, библиотек, списков, поддержка и сопровождение
специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint, консультации
ключевых пользователей, взаимодействие с разработчиками, постановка задач на доработку и
разработку,
Работа по задачам 2й линии сопровождения.
Работа с проектной документацией, подготовка нормативной документации по подразделению.
Координация работы 1 и 2 линии поддержки и сопровождения.
Координация по проектам, предоставление отчетности для руководства, контроль соблюдения SLA
В подчинении 3 человека.
Достижения.
Получил благодарственное письмо от ПАО "ЛУКОЙЛ" за оказание качественной поддержки
Корпоративной Системы Управления Знаниями (КСУЗ)
Октябрь 2014 —Май 2015
8 месяцев
ООО "ЕАЕ-Консалт"
Инженер-программист 2 категории
Администрирование VIP-портала, поддержка пользователей VIP-портала, поддержка и
сопровождение внутрикорпоративных порталов на базе MS SharePoint, создание новых узлов ,
доработка и изменение веб-частей, библиотек, списков, поддержка и сопровождение
специализированных корпоративных информационных систем на базе MS SharePoint, консультации
пользователей, написание инструкций для пользователей, администрирование форумов СУЗ, выгрузка
данных из БД внутрикорпоративных порталов .
Работа по задачам 1й линии поддержки.
Декабрь 2011 —Октябрь 2014
2 года 11 месяцев
Департамент финансов администрации г.Волгограда
Главный специалист отдела мониторинга и инновационного развития
бюджетного процесса
Администрирование транспортной подсистемы (сервер ``клиент-банка)'' Автоматизированный Центр
Контроля ''Финансы'' (АЦК ``Финансы)'', поддержка пользователей системы АРМ
``Бюджетополучатель''(система ``клиент-банк''), удаленная поддержка пользователей, обслуживание
парка ПК организации(более 150 ПК), консультирование пользователей по работе с различным
офисным ПО. Администрирование Web-интерфейса, поддержка пользователей Web-интерфейса.
Администрирование Системы Автоматизации Делопроизводства и электронного Документооборота
``Дело'', поддержка пользователей САДД ``Дело''. Защита персональных данных согласно закону №152
ФЗ "О Персональных Данных". Проведение мониторинга эффективности финансовой деятельности
главных распорядителей бюджетных средств. Размещение информации на портале администрации
Волгограда в разделе департамента финансов. Администрирование раздела департамента финансов
на портале администрации Волгограда. Администрирование ЛВС организации, работа с серверами на
базе Windows и Linux. Работа с СУБД ``Oracle''
Достижения.
Внедрение клиентского Web-интерфейса АЦК ''Финансы'', вместо
устаревшей транспортной подсистемы, основанной на модемном пуле.
Январь 2006 —Декабрь 2011
6 лет
ООО ``Инфо-Бухгалтер Волгоград''
Специалист отдела по обслуживанию клиентов
Специалист отдела по обслуживанию клиентов, повышен до начальника отдела по обслуживанию
клиентов ООО ``Инфо-Бухгалтер Волгоград''
Организация работы отдела обслуживания, сопровождение и обслуживание бухгалтерской программы
``Инфо-Бухгалтер'', консультация клиентов, удаленное администрирование, администрирование ЛВС,
прокладка ЛВС, обслуживание ПК. Администрирование корпоративного сайта. В подчинении 2
человека.
Январь 2005 —Январь 2006
1 год 1 месяц
МУП ``Тепловые сети Дзержинского района''
Системный инженер
Системный инженер, ведущий специалист Администрирование ЛВС,
обеспечение документооборота, закупка оборудования, обслуживание бухгалтерской программы,
установка и настройка программного обеспечения.
Портфолио
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