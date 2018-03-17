Навыки:
С++/Delphi
Java
Android SDK
Oracle PL/SQL
FireBird/InterBase
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Образование:высшее.
Научная степень: канд. техн. наук. по специальности "Информационные, измерительные и управляющие системы.
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