Навыки:

С++/Delphi

Java

Android SDK

Oracle PL/SQL

FireBird/InterBase

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Образование:высшее.

Научная степень: канд. техн. наук. по специальности "Информационные, измерительные и управляющие системы.

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