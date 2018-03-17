sTspVs

Станислав Полозов sTspVs

 
42 годаРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Навыки:

С++/Delphi

Java

Android SDK

Oracle PL/SQL

FireBird/InterBase

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Образование:высшее.

Научная степень: канд. техн. наук. по специальности "Информационные, измерительные и управляющие системы.

Подход к работе: вы предоставляете описание работы, сроки, условия выполнения, далее оговариваются условия предоплаты и оплаты.

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OracleAndroidDelphiJavaFirebird
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