В ходе работы заказчик постоянно вносил всё новые и новые требования... Под конец их набралось 7 (!!!) убористых пунктов... Кому интересно - могу выслать почтой... В результате решил работу с данным заказчиком прекратить после выполнения 1-го этап, на который ушло 20 (!!!) дней. Конечно, не все 20 дней с утра до вечера я занимался этой работой, но по факту в 3-4 раза больше времени, чем планировал изначально и после первоначального обсуждения с Заказчиком - точно... Оплатил вовремя и в полном объёме, но ощущение, что тебя просто использовали осталось... Заказчик очень хорошо всё это время понимал, что делает... Когда я спросил его в середине работы в шутку, почему бы ему не сделать всю эту работу самому, то он мне ответил, что у него на это нет времени... То есть Заказчик прекрасно знал и понимал, что за такую работу надо платить почасово, а не поштучно, но тем не менее продолжал выдвигать всё новые и новые требования, прекрасно понимая, что платит мне не за время, в течении которого я буду эти требования выполнять, а за страницы... Заказчик сожалеет, что это у него первый отрицательный отзыв. Что же, у меня - тоже :) Хотел не писать никаких отзывов, но потом понял, что кто-то же должен будет продолжать эту работу... Хотелось бы, чтобы этот человек знал на что он идёт :) А касаемо написанного ниже комментария Заказчика, то могу сказать только одно: я не Супермэн, могу и ошибаться. Иногда. Изредка. :) Но когда я отказался от продолжения работ, Заказчик хотел предложить мне повышение расценок. Стал бы он это делать для плохого Исполнителя? Думаю нет.