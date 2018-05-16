sandrasofi86

Александра sandrasofi86

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alex-enko
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
7 лет назад
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Отличный заказчик! Приятно Работать! Рекомендую!
всё хорошо
Ответный отзыв