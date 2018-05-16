sandrasofi86

необходимо сделать метрику для взрослого примеры во вложении
Дизайн продукции7 заявок
Закрыт
6 лет назад
необходимо сделать метрику для взрослого примеры во вложении
создание по "образу и подобию" цифры -2019 подробнее в лс
Баннер 2м ( высота) * 2.60 ( ширина ) тематика - конкурс красоты
Текст - "Мы надуваем шарики гелием !!! Магазин ЧУДО-ЧАДО!" горизонтальный баннер 4м * 1м
нужна разработка макета для соцсетей детская тематика
Всем привет! нужна разработка одного слайда для презентации по аналогии .. подробности в ЛС
презентация - коммерческое предложение для партнёров
Наружная реклама(вывеска) для детского магазина