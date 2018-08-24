Баннер (наружка)

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок121 просмотр

Текст - "Мы надуваем шарики гелием !!! Магазин ЧУДО-ЧАДО!"

горизонтальный баннер 4м * 1м

7 лет назад
sandrasofi86
Александра 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка уличного баннера.

    Нужно взять рисунки продукции и с этим совместить, соединив в один баннер, который потом будет висеть на улице. Текстовую часть мы продумали, с идеей дизайна у нас сложнее, ее нет. ...

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно сейчас сделать макет по образу и подобию

    $10

    Нам нужен макет для входа. Фото входа (треугольника над входом) прилагаю. Размеры тоже и вариант который предложил другой дизайнер. Оно будет подсвечиваться.На темном фоне неплохо,гл понятно черная вывеска не огонь. В связи с этим ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать продающий дизайн банера

    Сделать банер для рекламного поста Вконтакте. это обычный  PNG или jpg формат, создать композицию подходящую под нашу тему, картинка-цвет-слова-дизайн, что писать текст,я дам а остальное вам надо скреативить. Банер должен быть контрастным по сравнению со ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет наклейки на стекло

    Здесь находится отель, в котором есть кафе. Там делают завтраки, бизнес-ланчи (обеды)– на этом акцент Домашняя выпечка Готовят на заказ – на этом акцент Бесплатный вайфай - на ...

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать внешний фон обстановки около дома

    Есть дом, многоэтажный,  отрисованный в 3D. Необходимо отрисовать (НЕ 3D) вид около дома: двор, площадку, подъезд к дому. Пример по ссылке: http://sokol174.ru/ Дом именно такой, как на картинке. Использоваться будет в рекламных баннерах. ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн банера на вход в салон

    Создать дизайн банера для входа в салон лазерной эпиляции.Люксовый вариант.  В лучших традициях кутюр и эстетического арта.С девушкой, с изюминкой, запоминающийся .

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет рекламного плаката А0

    Необходимо сверстать макет рекламного плаката А0 для сети диагностических центров. Пример прилагаю. Вся подробная информация при общении с выбранным кандидатом. Просьба – высылать портфолио. Работаем только с ИП или ООО (Россия). Оплата почасовая.

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад