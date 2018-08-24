Нужно взять рисунки продукции и с этим совместить, соединив в один баннер, который потом будет висеть на улице. Текстовую часть мы продумали, с идеей дизайна у нас сложнее, ее нет. ...
Баннер (наружка)
Текст - "Мы надуваем шарики гелием !!! Магазин ЧУДО-ЧАДО!"
горизонтальный баннер 4м * 1м
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