Нужно взять рисунки продукции и с этим совместить, соединив в один баннер, который потом будет висеть на улице. Текстовую часть мы продумали, с идеей дизайна у нас сложнее, ее нет. ...
Срочно сейчас сделать макет по образу и подобию
Нам нужен макет для входа. Фото входа (треугольника над входом) прилагаю. Размеры тоже и вариант который предложил другой дизайнер. Оно будет подсвечиваться.На темном фоне неплохо,гл понятно черная вывеска не огонь.
В связи с этим хотелось бы этот вариант получить как макет и еще один предложенный вами.
Срочность несколько часов. Это будет тестовый проект, так как постоянно нужно нам что-то, и если сработаемся, то следом сразу будет еще заказ,. В целом часто заказы. Оплата сбер или яд первый раз только по факту, перед отдачей исходников разумеется.
Заявки фрилансеров
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