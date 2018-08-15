Сделать продающий дизайн банера

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Закрыт3 заявки90 просмотров

Сделать банер для рекламного поста Вконтакте. это обычный  PNG или jpg формат, создать композицию подходящую под нашу тему, картинка-цвет-слова-дизайн, что писать текст,я дам а остальное вам надо скреативить. Банер должен быть контрастным по сравнению со стилем контакта, привлекать внимание и выделяться. ВНИМАНИЕ ! Выбор исполнителя буду делать по цене и сроку изготовления. поэтому пишите сразу за сколько вы готовы сделать цена и срок. Если этой информации не будет я вас даже не буду рассматривать сразу в отказ, чтоб не тратить время ваше и мое. Детали банера обсудим с кандидатом. ОПЛАТА ПО ФАКТУ!

7 лет назад
badri
Вадим 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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