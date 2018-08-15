Макет наклейки на стекло

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Закрыт12 заявок217 просмотров

Здесь находится отель, в котором есть кафе.

Там делают завтраки, бизнес-ланчи (обеды)– на этом акцент

Домашняя выпечка

Готовят на заказ – на этом акцент

Бесплатный вайфай - на этом акцент

Пицца из печи

Еще хотят сделать чайную - на этом акцент

 

Админ этого заведения проявил инициативу…бюджет сильно ограничен

Там где написано 230 – это 2 метра 30 см.

А там где 93 – это 93 см

Все в размерах по такому же принципу

 Итого получается: 

230/93 – 1 изображение (центрировано, не на все окно)

230/93 – 1 изображение (центрировано, не на все окно)

230/93 - 1 изображение (центрировано, не на все окно)

227/93 – 1 изображение (центрировано, не на все окно)

НО! Один нюанс. Как решить решить вопросс решёткой из-за которой изображение плохо или совсем не читабельно.

Возможно рассмотрение размещениеизображения в верхней части окна.!

 

Белая наклейка на прозрачном фоне - будет плотерная резка.

7 лет назад
DariKa5
Дарина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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