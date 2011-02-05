Дизайн визитки или точнее дисконта. На две стороны. Ни чего эксклюзивного. Наполнение вышлю. Можно будет использовать имеющийся фирстиль.
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт. Делал сам, дилетантским образом. В топ 10 пробился, но часто выкидывает по некоторым запросам. Заинтересован в дальнейшем курировании сайта. Прошу адекватные предложения. Домен в личу.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить контекстную рекламу не только подбором поисковых фраз и цену за клик, а максимально прагматично в спецразмещении.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Вот такую штуку написать в виде скрипта. http://www.gildia66.ru/katalog.html или такую http://www.frans.ru/visual. Пожалуйста о стоимости работ. Время терпит.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать подобный калькулятор как здесь:http://decor-tver.ru/praice-potolki/ Пожалуйста стоимость работ. Время терпит. Нюансы по личке.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим фирменный стиль и логотип для фирмы натяжных потолков.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать флеш баннер для сайта www.artdekotver.ru Он будет вместо картинки с девушкой и красного поля рядом. Конечно, если это будет осуществимо, так как сайт создан в конструкторе сайтов SiteBuilder. ...Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад