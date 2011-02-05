seamyr

Олег seamyr

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Визитку

    Дизайн визитки или точнее дисконта. На две стороны. Ни чего эксклюзивного. Наполнение вышлю. Можно будет использовать имеющийся фирстиль.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизировать сайт

    Необходимо оптимизировать сайт. Делал сам, дилетантским образом. В топ 10 пробился, но часто выкидывает по некоторым запросам. Заинтересован в дальнейшем курировании сайта. Прошу адекватные предложения. Домен в личу.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    Здравствуйте. Необходимо создать флеш баннер для сайта www.artdekotver.ru Он будет вместо картинки с девушкой и красного поля рядом. Конечно, если это будет осуществимо, так как сайт создан в конструкторе сайтов SiteBuilder. ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Визитку
Конкретная постановка задачи, всё быстро и понятно. Сотрудничеством доволен!
Быстро и качественно. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Фирменный стиль и логотип
Отличный заказчик - ТЗ, оплата, связь - все на высшем уровне! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Весьма доволен. Гибкость по всем вопросам и отличный дизайнерский вкус. Продолжаем работать.
Ответный отзыв