Флеш-баннер

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Закрыт19 заявок265 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать флеш баннер для сайта www.artdekotver.ru

Он будет вместо картинки с девушкой и красного поля рядом. Конечно, если это будет осуществимо, так как сайт создан в конструкторе сайтов SiteBuilder.

Баннер может состоять из 4-5 разных слайдов, красиво меняющих друг друга. В каждой картинке по возможности желательна анимация.

Для каждого слайда будет ключевая фраза. Тематика сайта ясна, при необходимости вышлю фото. Хотя больше полагаюсь на ваш профессионализм. Убедительная просьба ориентировать по стоимости вашей услуги.

Большое спасибо.

14 лет назад
seamyr
Олег 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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