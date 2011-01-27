Сайт http://ukrhost.org На верху есть контактные данные. Нужно сделать баннером, небольшой высоты, под дизайн сайта с иконками. Не флеш. Расчет WebMoney
Флеш-баннер
Здравствуйте.
Необходимо создать флеш баннер для сайта www.artdekotver.ru
Он будет вместо картинки с девушкой и красного поля рядом. Конечно, если это будет осуществимо, так как сайт создан в конструкторе сайтов SiteBuilder.
Баннер может состоять из 4-5 разных слайдов, красиво меняющих друг друга. В каждой картинке по возможности желательна анимация.
Для каждого слайда будет ключевая фраза. Тематика сайта ясна, при необходимости вышлю фото. Хотя больше полагаюсь на ваш профессионализм. Убедительная просьба ориентировать по стоимости вашей услуги.
Большое спасибо.
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