Сделать gif баннеры

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Завершен35 заявок430 просмотров

Нужно сделать gif, баннеры. Размеры 468*60 - 1 шт , 250*250 - 2 шт ( разной тематики).

Креативность в разумных пределах приветствуется.

14 лет назад
sana
55 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$10
3 дня
Супер профи!!! Быстро, аккуратно, креативно. Без лишних вопросов. Сразу видно человек знает свое дело. Сделал работу раньше срока.
Очень приятный заказчик... Рекомендую!!!

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designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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