Нужен баннер контактных данных.

Нужно создать 1-2 флэш баннера + ресайзы к ним, что бы получились следующие размеры: 468*60, 728*90, 600*90, 120*600, 160*600, 240*400, 450*400, 750*400, 200*300. Также надо сделать гиф-заглушки. в баннеры надо будет ...