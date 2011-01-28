Нужен простой баннер на флеш.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка299 просмотров

Нужен простой банер на флэш. Описание во вложении.

14 лет назад
pips2500
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Оперативно и по адекватной цене.
Александр отличный заказчик, понятное ТЗ четкие комментарии, своевременная оплата, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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