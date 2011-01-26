Создать 3 комплекта неанимированных баннеров для сайта торговой площадки, 6 основных форматов баннеров по 3 вида каждого формата, всего примерно 18 баннеров +-3. В рамках одного комплекта должна быть общая идея, но баннеры должны ...
Нужен флеш-баннер
Необходимо сделать флеш-банер размером 620x110 для сайта region-sibir.ru.
Цветовое оформление баннера обязательно должно сочетаться с цветовой гаммой самого сайта!
Текст баннера:
Новое строящееся помещение 1600 кв.м. (теплое) - этот текст должен появляться на фоне картинки склада (картинка приложена к заданию)
Сдается в аренду на индивидуальных условиях
- по площади
- по ширине/длине ворот
- по стоимости 1 кв.м.
Удобное месторасположение
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Срок 2 дня. Оплата на рублевый вебмани кошелек по факту.
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