Нужен флеш-баннер

Нужен привлекательный баннер для доски объявлений, такой что бы было желание кликнуть на него. Домен http://www.rcho.ru/ прописать в баннере. Цветовая гамма на ваше усмотрение. Вес 30-35кб. Текст "Место встречи продавцов и покупателей. Частные объявления. ...